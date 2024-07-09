Побили рекорды

Лейбористы получили абсолютное большинство на выборах в Великобритании, завоевав 412 мест в парламенте. Таким успехом партия могла похвастаться в 1997 году, когда установила исторический рекорд, заполучив 418 кресел.

При этом консерваторы показали худший результат — всего 121 место в палате общин, столь низкий показатель — в 156 мандатов — они получали в 1906 году. Хорошие результаты показали и либеральные демократы, получившие 71 место, что на 60 мандатов больше, чем на прошлый выборах. Еще четыре места получила и Партия реформ Найджела Фараджа, ставшая партией-спойлером, отнявшей голоса у консерваторов.

Сразу же после появления первых итогов выборов премьер-министр Риши Сунак подал в отставку, отметив, что британский народ «вынес отрезвляющий вердикт», и поздравил с победой лидера лейбористов Кира Стармера.

Тот в свою очередь пообещал перемены, отметив, что «тяжелое бремя наконец снято с плеч великой нации» и, получив мандат от короля Карла III на формирование нового кабинета министров, вступил в должность премьера.

Новым главой МИД он назначил Дэвида Лэмми, министром финансов — Рейчел Ривз, главой МВД — Иветта Купера, а главой Минобороны — Джона Хили.

Почему провалились консерваторы

Консерваторы в последнее время стремительно теряли популярность у населения. Экономическая ситуация в Британии в последнее время ухудшилась — дефицит бюджета составил 51 млрд фунтов стерлингов, плюс высокие ставки Банка Англии. К тому же у тори за долгое время правления накопилось немало других проблем. Это и плохая работа Национальной службы здравоохранения, и рост нелегальной миграции.

Консервативная партия не предлагала новых решений. Занимавший в тот момент пост премьер-министра Риши Сунак решил вместо этого назначить проведение досрочных выборов. Есть несколько версий, почему он пошел на этот шаг.

Согласно первой из них, появились данные об инфляции, свидетельствующие о снижении роста цен и возвращении инфляции к норме, что Сунак посчитал лучшим моментом для объявления выборов. К тому же он пытался обратить внимание общественности на международную обстановку, надеясь, что британцы не захотят предпринимать резких шагов по смене власти.

По второй версии — консерваторы побоялись еще большего проседания, поэтому решили провести выборы в тот период, когда можно понести наименьшие потери.

Что предлагают лейбористы

Лейбористы хотя и предлагают решения, в них нет как таковой конкретики. Между тем они обещали избирателям перед выборами решить жилищный кризис, принять меры, направленные на национализацию почты, железных дорог и предприятий водоснабжения, а также сократить число мигрантов и провести реформы системы правосудия и здравоохранения.

Также Кир Стармер планирует создать фонд национального благосостояния, ввести сборы с энергетических компания для перехода на зеленую энергетику и ввести налог для частных школ.

Помимо этого, лейбористы собираются создать государственную энергетическую компанию и приостановить выдачу лицензий на разработку газовых и нефтяных месторождений в Северном море, а также принять на работу 6,5 тыс. учителей.

Во внешней политике Лейбористская партия обещает британцам перезагрузку отношений с ЕС и укрепление сотрудничества с Берлином и Парижем. Лейбористы называют США незаменимым союзником, выражают непоколебимую приверженность Североатлантическому альянсу, обещают сохранение политической, военной и финансовой помощи Украине.

В мае этого года Кир Стармер заявил о готовности в случае прихода к власти признать государство Палестина, он настаивает на прекращении огня в Газе, но при этом поддерживал наступление израильской армии на ХАМАС и отключение света и воды в секторе Газа. Свою позицию он изменил лишь, когда британская мусульманская община, которая традиционно поддерживает лейбористов, раскритиковала Стармера.

По словам британского политолога Джеймса Пирса, лидер лейбористов вообще известен тем, что, находясь во главе партии, 28 раз радикально менял политический курс.

«К тому же Кир Сталмер зачастую выражает свои идеи туманно. Большинство британцев ничего не знают о его принципах и убеждениях. Внешнеполитические взгляды лейбористов и Стармера тоже покрыты мраком», — пояснил он.

Будущие отношения с Турцией

Традиционно Лейбористская партия поддерживает тесные и хорошие отношения с Турцией, особенно во время правления Тони Блэра.

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что рассматривает Турцию как «одну из важных стран меняющегося мира», которая постоянно «увеличивает свой вес в регионе».

В марте он приезжал в Анкару в рамках своего предвыборного визита и объяснил министру иностранных дел Хакану Фидану, какого внешнеполитического курса будут придерживаться лейбористы в случае прихода к власти.

Лондон и Анкара как два союзника по НАТО, не являющиеся членами ЕС, углубили сотрудничество по таким вопросам, как оборонная промышленность, безопасность и торговля. Ожидается, что новое правительство продолжит недавно установленные стратегические отношения с Анкарой.

Самым важным пунктом повестки дня между Турцией и Великобританией в краткосрочной перспективе должно стать подписание соглашения о свободной торговле, которое было согласовано во время правления Консервативной партии. Объем двусторонней торговли между Турцией и Великобританией составляет более $20 млрд, и эта цифра увеличивается за счет взаимных инвестиций.

Первой крупной международной встречей, в которой примут участие Кир Стармер и Дэвид Ламми, станет саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Саммит, который будет отмечать 75-летие создания Североатлантического альянса, также предоставит Стармеру возможность встретиться и провести двусторонние встречи со многими лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Три тенденции

В целом результаты парламентских выборов в Британии были предсказуемы, эксперты еще полтора года назад прогнозировали такой расклад, отмечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Шеин. По его мнению, существует три главных тенденции политического развития Соединенного Королевства.

«Во-первых, консерватизм в Британии остается на плаву, хотя перспективы его идейной идентичности туманны. Причины поражения кроются не только в усталости британцев от 14 лет правления консерваторов: эпопеи с референдумом о выходе из ЕС Дэвида Кэмерона, коррупционных скандалов, связанных с членами команды Бориса Джонсона, 44-дневного катастрофичного для репутации тори лидерства Лиз Трасс и чересчур осторожного и безликого лидерства Риши Сунака», — пояснил эксперт.

Политолог считает, что причина этого — в недовольстве Брекситом, цель которого была в решении миграционного вопроса. Однако в 2022 году чистая иммиграция выросла примерно вдвое по сравнению с временами до Брексита.

«Во-вторых, победа лейбористов лишь выглядит уверенной. Характер голосования за лейбористов был обеспечен скорее антиконсервативным, чем пролейбористским характером. К тому же 14% голосов избирателей за Партию реформ говорит о том, что у Найджела Фараджа, наконец получившего место в Палате общин, есть рычаг давления на лейбористское правительство. Этот рычаг вполне может сорвать будущий курс Стармера на «потепление» отношений с ЕС и его отказ от резких движений в миграционной политике», — отметил специалист.

По его словам, третья тенденция — провал Шотландской национальной партии под руководством нового лидера Джона Суинни, потерявшей 38 мест в Палате общин.

«Проблема шотландской независимости уходит с повестки. В целом всеобщие выборы 2024 года, качнув маятник партийной системы Соединенного Королевства в другую сторону, оставили больше вопросов, чем ответов. Основной интригой ближайших лет будет способность лейбористов разработать и реализовать работающую и отличающуюся от социально-экономического курса Сунака программу «стармеризма», — подытожил аналитик.