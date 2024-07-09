Десятки таджикских мигрантов, прибывших в Москву рейсом из Бохтара, провели пять дней в аэропорту «Шереметьево», не получив разрешения на въезд на территорию России. Об этом пишет издание «Азия-плюс» со ссылкой на Радио Озоди.

По словам мигрантов, они прилетели в российскую столицу утром 3 июля, но пограничники не разрешили им пересечь границу.

«Нам даже не выдали наш багаж, в котором мы везли среди прочего хлеб и кое-какую еду. Все эти дни мы были вынуждены покупать задорого воду и шоколадные батончики из аппаратов. Нас около 200 человек, не пропускали именно граждан Таджикистана», — рассказали мигранты.

Они также сообщили, что провели в аэропорту пять дней, и лишь утром 8 июля мигрантов отправили обратно в Таджикистан. Причины отказа во въезде на территорию России не были сообщены.

Трудности, с которыми стали сталкиваться мигранты из центральноазиатских стран на территории РФ, начались после трагедии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Тогда на посетителей зала было совершено нападение группы вооруженных людей — в результате расстрела погибли десятки человек. По версии российских следственных органов, к расстрелу были причастны граждане Таджикистана.

Позже МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок в Россию и выразил протест в связи с нарушением их прав.

8-9 мая Эмомали Рахмон обсудил миграционные вопросы с президентом России Владимиром Путиным в Москве.