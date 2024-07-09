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ЕС приостановил интеграцию Грузии
Евросоюз заморозил €30 млн помощи Грузии и приостановил процесс интеграции из-за закона об иноагентах и антизападной риторики властей
ЕС приостановил интеграцию Грузии
Фото: Reuters / Others
9 июля 2024 г.

Европейский союз принял решение приостановить процесс интеграции Грузии и заморозить финансовую помощь стране в размере 30 млн евро, предназначенную для укрепления обороноспособности страны. Причиной стали принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» и антизападная риторика грузинских властей.

«Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз», — заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

Герчинский также сообщил о заморозке финансовой помощи для Тбилиси. «Лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира. К этому моменту деньги, которые мы планировали перечислить министерству обороны, €30 млн, заморожены», — продолжил он.

Стоит отметить, что закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят несмотря на массовые уличные протесты и вето президента Грузии Саломе Зурабишвили. Критики закона сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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