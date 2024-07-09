США призвали индийского премьера указать РФ на недопустимость нарушения международного права, сообщили в Госдепе США в день визита Нарендры Моди в Москву.

«Мы надеемся, что Индия и любая другая страна, взаимодействующая с Россией, ясно дадут понять, что Россия должна уважать Устав ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Чиновник отметил: Вашингтон официально выразил обеспокоенность Индии по поводу ее отношений с Россией на фоне российского вторжения в Украину.

«Индия — стратегический партнер, с которым мы ведем полный и откровенный диалог. И это включает в себя нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией. Мы только что видели, как Моди, как [венгерский премьер-министр Виктор] Орбан, встретился с [украинским] президентом Зеленским‎»‎, — добавил Миллер.

Он также призвал Индию дать понять Москве, что «‎‎любое разрешение конфликта в Украине должно соответствовать Уставу ООН и учитывать украинский суверенитет», — подчеркнул представитель Госдепа.

8 июля премьер-министр Моди встретился с Путиным в его официальной резиденции в Ново-Огарево, после чего сообщил, что «с нетерпением ждет» переговоров, запланированных на 9 июля.

«С нетерпением жду наших завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут иметь большое значение для дальнейшего укрепления уз дружбы между Индией и Россией», — поделился премьер в своих соцсетях.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Индия не ввела санкции против Москвы. Более того, страна стала одним из крупнейших импортеров российской нефти, которую РФ продает Нью-Дели с большим дисконтом. Запад продолжает давить на индийское руководство, чтобы сократить сотрудничество между Индией и Россией. Периодически это у Запада получается: так, в ноябре прошлого года индийские порты отказались принимать российские танкеры, попавшие в санкционные списки США.