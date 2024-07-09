Последнее нападение Израиля на Газу, произошедшее 8 июля, поставило под угрозу переговоры о прекращении огня в критический момент, заявил глава ХАМАС Исмаил Хания.

Он отметил, что новое вторжение Израиля в центральный город Газа, по-видимому, было направлено на срыв переговоров, и призвал международных посредников обуздать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Это может вернуть переговорный процесс на круги своя. Нетаньяху и его армия будут нести полную ответственность за провал этого пути», — предупредил Хания.

Израильские силы устроили ночь массированных бомбардировок, танки вошли в центр города Газа, а местным жителям было приказано покинуть свои дома. Жители города сообщили, что авиаудары и артиллерийские обстрелы были одними из самых интенсивных за девять месяцев израильского вторжения в Газу.

Нападение произошло на фоне начавшихся переговоров о перемирии. В Каире 8 июля собрались делегации США, Израиля, Катара и Египта, а также участники от ХАМАС. На прошлой неделе палестинское движение пошло на значительные уступки в переговорном процессе. Однако теперь, на фоне массированных обстрелов центральной части сектора, неизвестно, как будут проходить переговоры.

Город Газа, расположенный на севере палестинского эксклава, был одной из первых целей Израиля в начале войны в октябре. Большая часть города лежит в руинах. Служба гражданской обороны Газы сообщила о десятках жертв в центральной части эксклава после обстрелов 8 июля, однако бригады скорой помощи не смогли добраться до них из-за продолжающихся бомбардировок.

Жители Газы рассказали, что в ночь на понедельник израильские танки продвигались как минимум с трех направлений и достигли центра города Газа, поддерживаемые интенсивным израильским огнем с воздуха и земли. Это вынудило тысячи людей покинуть свои дома в поисках более безопасного убежища. Некоторые спали прямо на обочине дороги.