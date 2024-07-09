Совет Безопасности ООН 9 июля соберется на экстренную встречу из-за нападения на крупнейшую детскую больницу Киева «‎Охматдет»‎ (это название расшифровывается как «‎Охрана материнства и детства»‎).

8 июля РФ нанесла масштабные ракетные удары по нескольким городам Украины, включая Киев, погибли 36 человек. Это самая смертоносная волна авиаударов за последние месяцы, отмечает агентство Reuters.

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российские удары и назвал нападения на детскую больницу и другое медицинское учреждение «особенно шокирующими».

«Направлять атаки против гражданских лиц и гражданских объектов запрещено международным гуманитарным правом, и любые такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — подчеркнул Гутерриш.

Заседание Совбеза, запланированное на утро 9 июля по времени Нью-Йорка, было запрошено Великобританией, Францией, Эквадором, Словенией и США.

«Мы будем осуждать трусливое и развращенное нападение России на больницу», — написала в своем посте в X постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Госдеп США также осудил атаку, уточнив: Вашингтон уверен в том, что это был намеренный российский удар.

«‎‎Мы видели, как Россия совершила еще один жестокий ракетный удар, в результате которого пострадали мирные жители Киева и других городов Украины», — заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

«Это объекты, которые не служат военным целям. Они не укрывают украинские военные объекты. Они не укрывают военнослужащих украинской армии. Это гражданская инфраструктура, простая и понятная», — подчеркнул чиновник.

Минобороны РФ сообщило, что российские силы атаковали объекты оборонной промышленности и авиационные базы Украины. Ведомство отрицает, что целью были мирные жители.

«Фото и видео из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — говорится в сообщении российского ведомства.

Министерство назвало сообщения о российском ударе по детской больнице «‎‎провокацией» перед саммитом НАТО в Вашингтоне, чтобы обеспечить финансовую поддержку Украины.