Во Франции после подведения итогов выборов начались споры между победителями о будущем правительстве. Национальное собрание разделилось на три блока после внеочередных выборов. Коалиция левого «Нового народного фронта» взяла верх, получив большинство голосов на выборах. За ней идет партия «Объединение» Эммануэля Макрона, а третье место заняли победители первого тура выборов — ультраправый «Национальный фронт» (RN) Марин Ле Пен.

На протяжении более 50 лет, когда бы во Франции ни проводились парламентские выборы, на следующее утро избиратели уже знали, какая партия будет в правительстве и с какой политической программой.

На этот раз все иначе. В результате внеочередных выборов политический ландшафт разделился, и результат получился сложным. Альянс левых партий «Новый народный фронт» удивил социологов, заняв первое место с сильным результатом в 182 места. Но у него не получилось добиться абсолютного большинства в 289 мест, которое позволило бы ему мгновенно сформировать правительство. Теперь партии придется договариваться о коалиционном правительстве, и такие переговоры могут занять больше месяца.

Это означает, что вторая по величине экономика еврозоны вступает в период неопределенности без четкого плана действий менее чем за три недели до проведения Олимпийских игр.

Могут потребоваться недели диалога, чтобы сформировать правительство и назначить премьер-министра. 8 июля премьер Франции Габриэль Атталь подал в отставку, чтобы освободить дорогу для нового премьера от левых сил. Однако президент Эммануэль Макрон не принял отставку и попросил Атталя остаться на посту до окончания коалиционных переговоров.

Левый альянс, по сути, такой же радикальный, как их главные противники — «‎Национальное объединение» Марин Ле Пен. В намеренно жестком ‎программном манифесте левого альянса предусматривается ограничение цен на товары первой необходимости, такие как топливо и продукты питания, повышение минимальной заработной платы, отмена повышения пенсионного возраста до 64 лет и введение налога для сверхбогатых.

Во время кампании левые позаботились о том, чтобы не выдвигать вперед одного лидера. Жан-Люк Меланшон, ветеран левого движения и пламенный оратор, основатель партии «Свободная Франция‎»‎, регулярно появлялся на телевидении во время кампании. Но каждый раз, когда он это делал, другие партии альянса подчеркивали, что он не главный и не обязательно является их выбором на пост премьер-министра. Теперь левые ищут на пост премьера фигуру, способную объединить под своим началом все разношерстные силы будущей коалиции. Пока неясно, как левые партии выберут номинального руководителя и кто это будет.