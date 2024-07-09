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Байден пообещал усилить украинское ПВО
Президент США Джо Байден осудил российские ракетные удары по Украине, включая удар по детской больнице в Киеве, и объявил о готовящихся новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины
Байден пообещал усилить украинское ПВО
Фото: Reuters / Reuters
9 июля 2024 г.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что российские ракетные удары по Украине, включая атаку на главную детскую больницу в Киеве, стали «ужасающим напоминанием о жестокости России».

«Ракетные удары России, в результате которых сегодня погибли десятки мирных жителей Украины, а также есть жертвы и разрушения в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасающим напоминанием о жестокости России», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Байден добавил, что Вашингтон и его союзники по НАТО объявят на этой неделе о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины.

«Крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию», — сказал президент США.

В понедельник днем произошел ракетный удар по больнице в Киеве, также был нанесен шквал ракетных ударов по другим городам Украины. В результате этой волны атак, ставшей самой масштабной за последние месяцы, погиб по меньшей мере 41 мирный житель. Министерство обороны России заявило, что его войска нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса и авиационным базам на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина примет ответные меры, и призвал западных союзников дать жесткий ответ на нападение.

Официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэр Райдер подтвердил, что США и их союзники продолжат совместную работу по обеспечению Украины средствами ПВО для отражения российских ракетных атак.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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