С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет 75-й юбилейный саммит НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Вашингтон для участия в мероприятии.

«Мы отправились в Вашингтон для участия в саммите глав государств и правительств НАТО, который начнется завтра. На саммите мы проведем консультации с целью укрепления сдерживающей и оборонительной структуры НАТО, а также усиления возможностей и способностей союзников», — написал президент Эрдоган на своей странице в X.

Основными темами для обсуждения будут укрепление структуры НАТО, борьба с терроризмом и вопросы оборонной промышленности. Эрдоган отметил, что Турция активно поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, но подчеркивает, что «НАТО не должно становиться стороной в войне при разработке шагов по поддержке Украины».

Президент также упомянул о важности противодействия террористическим угрозам. «Мы подчеркнем необходимость наращивания усилий НАТО в проведении решительной и комплексной борьбы с террористическими организациями», — продолжил он.

Кроме того, Эрдоган на саммите обратит внимание на ситуацию в Газе. «Перед лицом этой ужасающей картины мы подчеркнем, что международное сообщество недостаточно эффективно в сдерживании Израиля и что глобальная совесть не сможет вздохнуть спокойно, пока не будет установлен справедливый и прочный мир в Палестине», — говорится в сообщении главы государства.