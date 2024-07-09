В Кабардино-Балкарии полиция задержала десять местных жителей в возрасте от 26 до 54 лет по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе. По данным следствия, группа, называвшая себя так называемым «шариатским патрулем», действовала с 2017 по ноябрь 2023 года.

МВД сообщает, что от действий подозреваемых пострадали 14 человек. «Участники экстремистской группы оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками», — заявили в ведомстве.

Организатору группы предъявлено обвинение по статье о создании экстремистского сообщества, остальным — по статье об участии в нем.

Накануне муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений), объяснив это тем, что «отдел не отвечает своевременно на вызовы времени». Это решение было принято после того, как отдел фетв не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба, о котором ранее заявлял муфтий.

Ранее муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Об аналогичном решении сообщили в Духовном управлении мусульман Карачаево-Черкесии.