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Путин провел для премьера Индии Моди экскурсию по своей резиденции
Президент России Владимир Путин показал свою загородную резиденцию Ново-Огарево премьер-министру Индии Нарендре Моди, который приехал в Москву с официальным визитом. Индия вместе с Китаем являются ключевыми покупателями российской нефти после введения западных санкций, которые перекрыли большинство западных рынков для российского экспорта. По оценкам аналитиков, Индия сейчас получает из России более 40% своего импорта нефти. #trtнарусском #путин #моди #индия #россия #нефть #москва #экспорт #президент #рф #новости #трт #новостимира
Путин провел для премьера Индии Моди экскурсию по своей резиденции / Others
9 июля 2024 г.
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