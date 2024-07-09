Путин провел для премьера Индии Моди экскурсию по своей резиденции

Президент России Владимир Путин показал свою загородную резиденцию Ново-Огарево премьер-министру Индии Нарендре Моди, который приехал в Москву с официальным визитом. Индия вместе с Китаем являются ключевыми покупателями российской нефти после введения западных санкций, которые перекрыли большинство западных рынков для российского экспорта. По оценкам аналитиков, Индия сейчас получает из России более 40% своего импорта нефти. #trtнарусском #путин #моди #индия #россия #нефть #москва #экспорт #президент #рф #новости #трт #новостимира