США с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» в стране, сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР), передает РИА «Новости».

Согласно данным СВР, США намерены обвинить Россию во всех проблемах Грузии, а правящую партию «Грузинская мечта» — в политической несамостоятельности. «Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили», — сообщили в разведке.

По информации спецслужб, президент Грузии планирует дать интервью одному из американских СМИ, в котором она обвинит правящую партию в деградации отношений с Евросоюзом и предупредит общественность об опасности сближения с Россией и ущербе от российских релокантов.

В пятницу США объявили об отмене совместных военных учений с Грузией, объяснив это пересмотром отношений между двумя странами. Сегодня также стало известно, что ЕС приостановил интеграцию с Тбилиси. Российские спецслужбы предполагают, что правящую партию «Грузинская мечта» может ожидать «цветная революция».