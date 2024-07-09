Лидеры НАТО 9 июля соберутся на ежегодный саммит в Вашингтоне, чтобы объявить подробности с трудом согласованного пакета помощи Украине. Пакет, как отмечают дипломаты, будет «историческим‎»‎ по своим масштабам: он будет включать важнейшие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты украинских городов, а также истребители и другую технику.

Пакет НАТО широко рассматривается как попытка «застраховать» дальнейшую помощь Украине на случай прихода к власти в США республиканцев во главе с Дональдом Трампом. Последний не раз намекал, что намерен сократить военную поддержку Украины и завершить войну Москвы и Киева «‎за два дня»‎ — очевидно, что завершать конфликт Трамп будет за счет украинских территорий.

Потому альянс планирует включить в новый пакет военной помощи Украине совместное обязательство членов НАТО потратить не менее $43 млрд в 2025 году на помощь Украине.

Новый пакет помощи, однако, может не полностью удовлетворить Киев, который запрашивал больше систем ПВО и дальнобойного оружия, чтобы бить по российским пусковым установкам. Наблюдатели ожидают, что члены альянса предоставят Украине как минимум четыре дополнительные батареи ракет Patriot по завершении саммита на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил у НАТО семь батарей, говоря членам блока, что безопасность страны напрямую зависит от того, удастся ли закрыть небо от российских ракет.

Возобновление крупномасштабных российских ударов по Украине 8 июля усилило ощущение неотложности дискуссий между 32 лидерами стран НАТО. В понедельник РФ нанесла удар по крупнейшей детской больнице Киева, а также по целям в Кривом Роге, Харькове и других городах страны. Погибли более 30 человек.

«Это полностью преднамеренное действие, специально разработанное и одобренное… Путиным. Накануне саммита НАТО, как пощечина альянсу», — написал Михаил Подоляк, советник администрации президента Украины.

Чиновник назвал это «неофициальным сигналом», что «даже откровенное убийство детей не заставит их [альянс] принять все необходимые решения».