Госдума России готова поддержать новый законопроект, предложенный Министерством внутренних дел, который предусматривает расширение списка правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены из страны.

В заявлении председателя Госдумы Вячеслава Володина в телеграм-канале говорится, что нововведение затронет еще 20 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Среди них правонарушения, касающиеся общественного порядка и безопасности, а также «экстремистских» проявлений.

К числу таких правонарушений относятся неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и других силовых ведомств, предоставление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганда или публичное демонстрирование «нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций».

Кроме того, в список включены нарушения, связанные со стрельбой из оружия в нарушение установленных правил, а также распространение информации, «призывающей к террористической или экстремистской деятельности, через аудиовизуальные сервисы». Для ряда правонарушений будет введено оперативное выдворение без решения суда, если нахождение нарушителя в стране будет признано «нежелательным».

Володин подчеркнул, что вопрос контроля за миграцией является крайне важным. По его словам, депутаты осознают «остроту проблемы», учитывая «многочисленные обращения граждан» и обсуждения в избирательных округах.

«Совершенствование миграционного законодательства имеет для нас приоритетное значение. Предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, будем рассматривать в кратчайшие сроки», — заявил председатель Госдумы.

В мае стало известно, что за I квартал текущего года из России выслали 22 000 мигрантов. Этот показатель вдвое превышает уровень прошлого года за аналогичный период. Вместе с этим на 30% выросло число решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан — оно достигло 38 400. Представители МВД отмечают, что новые меры позволят усилить контроль над миграционной ситуацией в стране и повысить уровень общественной безопасности.