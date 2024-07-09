США предоставят Польше второй кредит в размере $2 млрд в рамках программы зарубежного военного финансирования для покупки оборонного оборудования у США.

Финансирование «еще больше укрепит восточный фланг НАТО» и поможет Польше в реализации «крупной программы военной модернизации», — заявили в Госдепартаменте США.

Выделенные Варшаве средства пойдут на закупку американских вооружений, в частности, речь идет об истребителях F-35, системах ПВО Patriot и танках Abrams. США также предоставят до $60 млн для субсидирования процентных ставок по кредиту, что ускорит модернизацию обороны Польши за счет поддержки срочных закупок американского оборудования и услуг, подчеркнули в Госдепе.

В ведомстве уточнили, что Польша больше всех стран НАТО тратит на оборону — в прошлом году военные расходы страны превысили 4% ВВП. Кроме того, Польша «принимает тысячи военнослужащих США и союзников», поскольку считается ключевой страной на восточном фланге НАТО. Польша также служит главным перевалочным пунктом для западного оружия, отправленного в Украину.

НАТО рекомендует, чтобы члены альянса тратили не менее 2% ВВП на оборону. На саммите альянса в Вашингтоне в очередной раз планируется поднять вопрос о выделении 2% ВВП на военные нужды. Пока только 20 из 32 членов блока достигли этой цели, отмечал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Польша граничит с Украиной, Беларусью, Литвой и российской Калининградской областью на востоке. Сувалкский коридор, 65-километровая полоса земли на польско-литовской границе между Беларусью и Калининградом, долгое время считался местом потенциальной вспышки военного конфликта между Россией и НАТО.

Часть американского кредита пойдет и на спонсирование пограничных заграждений вдоль границ Польши с Беларусью и Россией.