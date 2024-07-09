Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил избранный президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Подготовка документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, и мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России», — приводит его слова агентство IRNA.

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и будем укреплять эти отношения», — добавил Пезешкиан.

По данным агентства, в ходе беседы с Путиным Пезешкиан подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других международных и региональных организаций.

Телефонный разговор между президентами состоялся вечером 8 июля. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между странами и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Кандидат-реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 16,3 млн голосов против 13,5 млн у своего соперника Саида Джалили. Министерство внутренних дел страны сообщило о явке в 30 млн избирателей.