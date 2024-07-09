Государственный департамент США сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который начнется во вторник, может быть обсужден вопрос потенциального сбивания российских ракет в украинском небе, если они будут лететь в направлении Польши. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша намерена привлечь союзников по НАТО к обсуждению возможного уничтожения российских ракет и дронов над территорией Украины.

Когда Миллера спросили о позиции США по этому вопросу, он ответил: «У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств. На этой неделе у них будет саммит, и я уверен, что это можно будет обсудить, если он [Дональд Туск] захочет это сделать».

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Зеленский сообщил, что соглашение предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, если они будут направлены в сторону Польши.