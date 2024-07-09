Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян примет участие в межпарламентской ассамблее СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

«Ален Симонян не поедет в Санкт-Петербург из-за внеочередных сессий Национального собрания. Вместо председателя НС в межпарламентской ассамблее СНГ примет участие вице-спикер НС Рубен Рубинян», — сообщил помощник Симоняна Мовсес Арутюнян.

**15:10

Спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян не примет участия в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоится 12 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в Facebook помощник Симоняна Мовсес Арутюнян.

«Уважаемые коллеги, в ответ на ваши запросы сообщаю, что председатель НС Ален Симонян не примет участия в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая пройдет 12 июля в Санкт-Петербурге», — написал Арутюнян.

Ранее стало известно, что с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные учения Eagle Partner 2024, организованные армянскими и американскими вооруженными силами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса. Основная цель учений — стабилизация отношений между конфликтующими сторонами в ходе выполнения миротворческих задач.

Учения направлены на улучшение координации между подразделениями, задействованными в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в управлении и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянских войск.

Кроме того, Армения подтвердила свое участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля.