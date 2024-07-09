Ливанская группировка «Хезболла» использует низкотехнологичные методы для обхода израильских систем слежения, включая стационарные телефоны и курьеров, и избегает мобильных устройств.

Убийства командиров усилили опасения ливанцев по поводу эскалации конфликта, который может перерасти в полномасштабную войну. С октября бойцы «Хезболлы» и гражданские лица становятся жертвами регулярных ударов, но Израиль также несет потери.

Израильская армия утверждает, что реагирует на «неспровоцированную атаку», начатую «Хезболлой» после операции ХАМАС 7 октября. Израиль убежден, что «успех этих усилий зависит от способности собирать точные разведданные о силах «Хезболлы». В свою очередь «Хезболла» заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами в Газе и оттягивает часть внимания израильской армии на себя.

Как сообщает агентство Reuters, после убийства старших командиров в результате израильских авиаударов «Хезболла» перешла на использование дронов и шифрованных сообщений. Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла назвал это стратегией «ослепления» Израиля.

Несмотря на это, «Хезболла» учится на потерях и адаптирует свою тактику. Например, мобильные телефоны теперь запрещены на поле, вместо них шиитская группировка использует пейджеры и курьеров.

«Сегодня, если кого-то найдут с телефоном на передовой, его исключают из «Хезболлы», — сказал Reuters высокопоставленный ливанский источник. Ливанские официальные лица подозревают, что Израиль использует местных информаторов для наводки на цели.

Также «Хезболла» приняла меры для защиты своей частной телефонной сети после предполагаемого взлома Израилем, сообщили агентству три источника. Они отказались уточнить, когда и как произошел взлом, но отметили, что специалисты по телекоммуникациям «Хезболлы» разбивают сеть на более мелкие участки, чтобы ограничить ущерб в случае повторного взлома. Шиитская группировка активно использует дроны для сбора разведданных и атак на израильские объекты.

В последнее время конфликт на границе Ливана и Израиля резко обострился, что усилило опасения по поводу возможного начала полномасштабных боевых действий. Десятки тысяч людей бежали с обеих сторон границы. По данным Reuters, израильские удары убили более 330 бойцов «Хезболлы» и около 90 гражданских лиц в Ливане.

Израиль сообщает, что атаки с территории Ливана привели к гибели 21 солдата и 10 гражданских лиц. «Хезболла» была вынуждена усилить меры безопасности, превысив все меры, принятые в предыдущих конфликтах. Однако Израиль все еще сохраняет технологическое преимущество, говорится в материале.