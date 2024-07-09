Тема войны в Украине станет ключевой на саммите НАТО в Вашингтоне, который продлится три дня — с 9 по 11 июля. Нынешнее мероприятие имеет несколько особенностей. Во-первых, это юбилейное собрание объединения, Североатлантический альянс был создан 75 лет назад, в 1949 году.

Впервые на форуме в качестве новых членов примут участие Швеция и Финляндия. Кроме того, он станет последним для действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В октябре на этом посту его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как и в прошлом году, в саммите НАТО примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Он неоднократно заявлял, что ожидает от военного альянса усиления воздушной обороны украинской гражданской инфраструктуры и «хоть один конкретный шаг» на пути присоединения страны к военному блоку. На текущем форуме конкретные сроки не будут озвучены, однако в итоговом коммюнике могут закрепить «необратимость» присоединения страны к объединению.

Накануне саммита Зеленский также отметил, что хотел бы услышать от партнеров конкретный ответ на массированный российский удар: «Кроме ПВО, это возможность использовать оружие наших партнеров именно по тем военным базам и площадкам, которыми пользуется Российская Федерация сегодня, чтобы наносить удары по Украине».

В Украине 9 июля объявлен днем траура по погибшим от российского ракетного удара по столице и другим городам. Спасательные работы продолжались всю ночь. По предварительным данным, известно о 38 погибших, среди них четверо детей, написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава польского правительства Дональд Туск уже заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Накануне саммита Варшава и Киев подписали договор о военном сотрудничестве, который предполагает развитие двусторонних связей в оборонной сфере.

О том, что ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне, TRT на русском рассказал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

— Сенсационных решений не будет. Их не ожидает и президент Зеленский. Не будет такого, что Украину почему-то решат пригласить в НАТО. После Вильнюсского саммита и в альянсе, и в Киеве сделали выводы. Они совместно работают над итоговыми документами нынешнего форума. Его решения будут более значимыми и одновременно более компромиссными.

— Какие главные решения могут быть приняты?

— В итоговом документе будет сделан акцент на необратимость вступления Украины в НАТО. Это позитивный сигнал Киеву. И в то же время это предупреждение Путину, что тема членства Украины в Североатлантическом альянсе не станет предметом переговоров или торговли.

Следующий важный момент — обсуждается вопрос о том, чтобы логистика поставок вооружений Украине перешла с платформы «Рамштайн» под эгиду НАТО. Это во многом связано с ожиданием возможного прихода к власти Дональда Трампа.

Также обсуждается возможность создания специального фонда военной помощи для Украины размером 40 млрд долларов. Это тоже конкретное решение, но необходимо согласовать взносы каждой страны и механизм функционирования фонда.

Еще одно важное решение — подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между НАТО и Украиной. Информация об этом поступает, но не совсем ясно, удастся ли подписать его на самом форуме.

— Как отреагирует альянс на удары РФ по городам Украины? Могут ли быть приняты какие-то дополнительные решения?

— Ожидается целый ряд решений по поставкам оружия, особенно систем ПВО. Это планировалось и раньше, когда формировалась повестка дня саммита. Но после произошедшей трагедии актуальность этой инициативы только выросла. Допускаю, что она будет усилена.