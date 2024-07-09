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Дружеские советы Моди Путину: «Война – не решение»
Лидеры Индии и РФ обменялись мнениями по украинскому кризису. Кремль сообщил о появлении «новых идей»
Дружеские советы Моди Путину: «Война – не решение»
Нарендра Моди и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
9 июля 2024 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудили урегулирование конфликта в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение было «конструктивным» и породило «новые идеи». По его словам, Моди не предлагал стать посредником, а обменивался мнениями с Путиным.

«Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас, и поэтому все обмениваются мнениями», — добавил Песков. По словам Пескова, лидеры «исчерпывающе прошлись по всей повестке дня», обсуждение длилось почти два с половиной часа.

В ходе встречи премьер-министр Моди донес Путину, что «война не решение» и подчеркнул важность диалога для достижения мира.

«Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», — сказал Моди. Он подчеркнул, что говорит это как друг Путина, ради «светлого будущего» следующего поколения.

Премьер-министр Моди ранее уже обращался к Путину с призывами по войне в Украине. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде Моди также говорил, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны», и подчеркивал важность переговоров. В январе 2023 года во время визита в США Моди заявлял, что сейчас «не эпоха войны», а эпоха «диалога и дипломатии».

Владимир Путин в середине июня 2024 года предложил Украине вывести военных из со своих территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Киев отверг эти предложения, назвав их «ультимативным посланием». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в них «нет реальных мирных предложений».

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля, президент России Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности, заключенные между Украиной и Россией весной 2022 года, могут стать основой для переговоров по урегулированию военных действий.

30 мая в интервью Philadelphia Inquirer президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, единственным вариантом для таких переговоров является использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора при участии ООН и Турции.

Подобное признание Зеленского стало едва ли не первым. Ранее он неоднократно говорил о невозможности подобных переговоров, что к тому же было закреплено в Украине законодательно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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