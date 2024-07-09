Израильские вооруженные силы значительно усилили атаки на северные районы сектора Газа, несмотря на продолжающиеся переговоры о прекращении огня.

По данным Министерства здравоохранения Газы, за последние сутки погибло не менее 50 человек, десятки получили ранения. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районах Шуджайя, Сабра и Тель аль-Хава города Газа. Жители сообщают о «взрывах и многочисленных перестрелках», а также о вертолетных ударах в течение ночи.

Израильская армия объяснила свои действия наличием разведданных о присутствии в этих районах бойцов ХАМАС и группировки «Исламский джихад».

Жителям города Газа приказано переместиться в центральный район Дейр эль-Балах, который, по словам ООН, «уже серьезно переполнен палестинцами, перемещенными из других районов сектора Газа».

Директор Индонезийской больницы Марван аль-Султан описал критическую ситуацию в эксклаве. «Во многих случаях требуются срочные операции. Многие страдают от прямых выстрелов в голову и требуют интенсивной терапии. Топливо и медицинские припасы истощаются», — заявил он.

На фоне продолжающихся боевых действий представители ХАМАС и израильские официальные лица ведут переговоры о потенциальном прекращении огня при посредничестве третьих сторон. Ранее ХАМАС предупредил, что усиление израильских атак может свести на нет все усилия по достижению перемирия.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник в Каире обсудил усилия по достижению прекращения огня в Газе с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, говорится в заявлении египетского президентства.

По последним данным, с начала вторжения Израиля в Газу 7 октября погибло не менее 38 243 палестинцев и 88 033 получили ранения.