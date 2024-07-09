Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной, вдовы оппозиционера Алексея Навального. Согласно сообщению пресс-службы столичных судов, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

«Навальная Ю.Б. скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания в стране.

Недавно Юлия Навальная возглавила международную правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF). Это произошло после смерти ее мужа Алексея Навального 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе.

В день смерти Навального Юлия выступала на Мюнхенской конференции, где возложила ответственность за гибель мужа на политическое руководство России.

Российские власти обвинения категорически отвергают. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал глава внешней разведки.