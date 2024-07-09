Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО. Перед саммитом НАТО в Вашингтоне он отметил «сильную оппозицию» этих стран по вопросу приглашения Украины присоединиться к альянсу.

«В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников», — добавил Макрон. Он также напомнил о прошлогоднем саммите в Вильнюсе, когда Киеву отказали в приглашении, несмотря на критику с украинской стороны. «Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери [в НАТО] были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же», — сказал Макрон.

США и Германия неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина, вероятно, не сможет стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет.

24 мая помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен также подтвердил, что на июльском саммите не будет приглашения Украине присоединиться к НАТО, но ожидается существенная демонстрация поддержки Украины.

4 июня президент США Джо Байден заявил, что мирное урегулирование украинского кризиса не обязательно должно предусматривать вступление Украины в НАТО, но предусматривает обеспечение ее безопасности и поставки оружия для самообороны.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что возможное вступление Украины в НАТО потребует «проделать много работы» и формирование консенсуса может занять время.