Оккупированные Израилем Голанские высоты подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Ливана, сообщила израильская армия. По данным военных, было выпущено около 40 ракет. В результате атаки два человека получили тяжелые ранения.

По информации службы скорой помощи «Маген Давид Адом», ракета попала в автомобиль возле перекрестка Нафах, тяжело ранив находившихся там мужчину и женщину.

Ответственность за обстрел взяла на себя ливанская группировка «Хезболла». Бойцы шиитского движения заявили, что целью атаки была база Израиля Нафах южнее общины Орталь. По словам «Хезболлы», обстрел стал ответом на убийство члена группировки Яссера Карнабаша в предполагаемом израильском ударе на шоссе Бейрут-Дамаск в Сирии ранее в тот же день.

Израильские военные также сообщили о нанесении удара по зданию, используемому «Хезболлой», в южноливанском городе Кафр-Кила. В ответ на это «Хезболла» выпустила ракеты по дому в израильском поселении Манара.

Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной, с обеих сторон продолжаются трансграничные обстрелы и ответные удары, из-за которых около 190 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома.

Сохраняющееся напряжение в регионе усиливает опасения по поводу возможного начала полномасштабных боевых действий между шиитской группировкой и Израилем.

По данным Reuters, израильские удары убили более 330 бойцов «Хезболлы» и около 90 гражданских лиц в Ливане. Израиль сообщает, что атаки с территории Ливана привели к гибели 21 солдата и 10 гражданских лиц.