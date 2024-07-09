Морской экспорт российской сырой нефти за неделю с 1 по 7 июня упал на рекордные 37% с начала 2022 года. Объем экспорта снизился с 3,66 млн до 2,67 млн баррелей в сутки, что является самым значительным падением с февраля прошлого года. Четырехнедельный средний показатель также достиг минимума с февраля этого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Снижение отгрузок наблюдалось практически на всех российских экспортных терминалах, за исключением Мурманска и Сахалина. Основными импортерами российской нефти остаются Индия (1,8 млн барр./сутки) и Китай (0,9 млн барр./сутки). Другие страны Азии увеличили импорт с 0,1 до 0,2 млн барр./сутки.

Среди возможных причин такого резкого спада называются улучшение соответствия России целевому показателю добычи ОПЕК+ и ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах. При этом отмечается отсутствие явных факторов, таких как технические работы или неблагоприятные погодные условия.

Несмотря на снижение объемов экспорта, падение валовой стоимости поставок было смягчено четвертым подряд недельным ростом цен на нефть.

Агентство также напоминает о действующем потолке цен на российскую нефть, введенном странами G7, и ответных мерах России, запрещающих поставки при использовании механизма фиксации предельной цены.