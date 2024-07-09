На экстренном заседании Совета Безопасности ООН 9 июля представители США, Великобритании и Франции осудили российский ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадала детская больница «Охматдет».

«Преднамеренная атака на больницу является военным преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Эти инциденты являются частью глубоко тревожащей модели системных атак, наносящих ущерб здравоохранению и другой гражданской инфраструктуре по всей Украине», — заявила исполняющая обязанности заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.

«Мы собрались здесь сегодня потому, что Россия, постоянный член Совета Безопасности и нынешний председатель Совета, напала на детскую больницу», — отметила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Китай выразил обеспокоенность ситуацией, но воздержался от прямого осуждения России.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отверг обвинения, заявив, что Россия не атакует гражданские объекты. По его словам, целью удара был Киевский завод имени Артема, а в больницу попала ракета комплекса NASAMS, предположительно поставленного Норвегией.

Представитель Украины Сергей Кислица представил фотодоказательства атаки и напомнил, что 8 июля Россия запустила около 40 ракет по украинским городам.

Украинские власти сообщили 8 июля, что здание детской больницы «Охматдет» в Киеве было повреждено при ракетном обстреле, обвинив в произошедшем Россию. В Киеве утверждают, что в результате погибли двое и пострадали 32 человека, включая восемь детей.

Мониторинговая миссия ООН ранее заявила, что удар по больнице «с большой долей вероятности» был нанесен российской ракетой Х-101.