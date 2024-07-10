Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по инфраструктурным объектам Саудовской Аравии, кадры с изображением которых они опубликовали вместе с заявлением.

В опубликованном в понедельник видеоролике под названием «Просто попробуй» медиаотдел хуситов показал изображения и записи с БПЛА с координатами таких объектов, как международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, международный аэропорт имени короля Абдулазиза в Джидде и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, а также порты в Рас-Тануре, Джизане и Джидде.

В видеоролике прозвучала речь лидера движения Абдула Малика аль-Хуси, в которой он предупредил, что изображенные объекты будут атакованы, если королевство будет поддерживать Запад в атаках на хуситов. Он заявил, что «американцы послали нам сообщения о том, что они подтолкнут саудовцев к агрессивным шагам, и американские визиты в Саудовскую Аравию состоялись именно с этой целью».

«Америка пытается запутать вас, и если вы хотите этого, просто попробуйте. Если вы хотите блага для себя, стабильности для своей страны и своей экономики, прекратите свои заговоры против нашей страны», — говорится в заявлении.

«Если американцам удастся опутать вас, это будет ужасной глупостью и большой неудачей, и это наше естественное право противостоять любым агрессивным шагам», — говорится там же.

Он также осудил Центральный банк Йемена, расположенный в йеменском портовом городе Адене, который не контролируется хуситами, за решение дать банкам страны 60 дней на перевод штаб-квартир в Аден под угрозой введения антитеррористических санкций и санкций за отмывание денег.