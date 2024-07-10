Саудовская Аравия намекнула, что может продать часть своих европейских долговых обязательств, если страны G7 конфискуют почти $300 млрд замороженных российских активов, сообщает агентство Bloomberg.

Источники издания отмечают: страны G7 изначально планировали полностью конфисковать российские активы, хранящиеся на депозитариях в Бельгии и США. Однако за Россию неожиданно вступилась Саудовская Аравия, пишет агентство. По его данным, Минфин королевства выразил несогласие с конфискацией, направленной на помощь Украине. Более того, Эр-Рияд пригрозил, что продаст европейские бонды, если ЕС пойдет на конфискацию.

Саудовская Аравия имеет значительные вложения в евро и французские облигации на десятки миллиардов евро. Отказ от долговых обязательств может краткосрочно обвалить курс евро.

Однако в статье Bloomberg отмечается: одних только вложений Саудовской Аравии может быть недостаточно для изменения европейской политики, но ситуация может измениться, если другие страны последуют примеру Эр-Рияда.

Неназванный саудовский чиновник признал необычный характер таких угроз со стороны правительства, но подтвердил, что они сообщили членам G7 о возможных последствиях конфискации российских активов. Другой источник, на который ссылается Bloomberg, указал, что позиция Саудовской Аравии несколько смягчилась после того, как страны G7 приняли предложение, исключающее прямую конфискацию активов. Страны «‎Большой семерки»‎ условились конфисковать проценты от замороженных активов и передавать их Украине.

Bloomberg также отмечает, что у Эр-Рияда все же недостаточно европейских облигаций для полной дестабилизации рынка ценных бумаг. Однако европейские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу возможного «эффекта домино», если другие страны, как, например, Китай или Катар, вдохновятся примером Эр-Рияда и начнут избавляться от своих активов. Такой сценарий может усугубить экономические проблемы Европы, и без того осложненные санкциями против России.

В Саудовской Аравии не подтвердили сообщения Bloomberg о своих переговорах с G7.