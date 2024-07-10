В Казахстане стартовали военные учения с участием соседних стран

В Казахстане стартовали международные учения «Бирлестик-2024», в которых участвуют воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана — всего около четырёх тысяч военнослужащих и около 700 единиц вооружения и военной техники. На учения, проходящие на берегу Каспийского моря, не приглашены Иран и Россия. #trtнарусском #казахстан #учение #военные #бирлестик2024 #новости #трт #новостимира