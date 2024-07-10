Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может предсказать, как поступит Дональд Трамп, если вновь станет президентом. Зеленский отметил, что весь мир, включая Владимира Путина, ждет ноябрьских выборов в США.

«Я не очень хорошо его знаю», — сказал Зеленский о Трампе, добавив, что у него были «хорошие встречи» с ним во время первого президентства Трампа, но, по его словам, это было до вторжения России в 2022 году.

«Я не могу сказать, что он будет делать, будь он президентом США. Я не знаю», — добавил президент Украины.

Зеленский заявил, что надеется, что Трамп не выйдет из НАТО и что Америка продолжит поддерживать Украину в ее защите от более чем двухлетнего вторжения России.

«Все ждут ноября. Американцы ждут ноября, в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, весь мир ждет ноября, и, честно говоря, Путин тоже ждет ноября. <…> Пришло время выйти из тени, принять сильные решения... действовать, а не ждать ноября или любого другого месяца», — сказал Зеленский, выступая на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

Трамп, предполагаемый кандидат от республиканцев на президентских выборах в США, часто критиковал размер военной поддержки Украины со стороны США.

Два его советника по национальной безопасности представили Трампу план прекращения американской военной помощи Украине, если она не начнет переговоры с Россией о прекращении конфликта.

Отношения Трампа с Зеленским стали предметом его первого импичмента в качестве президента Палатой представителей Конгресса США в 2019 году. Его обвинили в том, что он давил на Зеленского, чтобы тот помог оклеветать Джо Байдена в обмен на помощь. В 2020 году Сенат оправдал Трампа.