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Зеленский о Трампе: я его не знаю
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать выборов в США, а «действовать» сейчас
Зеленский о Трампе: я его не знаю
Фото: Reuters / Others
10 июля 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может предсказать, как поступит Дональд Трамп, если вновь станет президентом. Зеленский отметил, что весь мир, включая Владимира Путина, ждет ноябрьских выборов в США.

«Я не очень хорошо его знаю», — сказал Зеленский о Трампе, добавив, что у него были «хорошие встречи» с ним во время первого президентства Трампа, но, по его словам, это было до вторжения России в 2022 году.

«Я не могу сказать, что он будет делать, будь он президентом США. Я не знаю», — добавил президент Украины.

Зеленский заявил, что надеется, что Трамп не выйдет из НАТО и что Америка продолжит поддерживать Украину в ее защите от более чем двухлетнего вторжения России.

«Все ждут ноября. Американцы ждут ноября, в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, весь мир ждет ноября, и, честно говоря, Путин тоже ждет ноября. <…> Пришло время выйти из тени, принять сильные решения... действовать, а не ждать ноября или любого другого месяца», — сказал Зеленский, выступая на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

Трамп, предполагаемый кандидат от республиканцев на президентских выборах в США, часто критиковал размер военной поддержки Украины со стороны США.

Два его советника по национальной безопасности представили Трампу план прекращения американской военной помощи Украине, если она не начнет переговоры с Россией о прекращении конфликта.

Отношения Трампа с Зеленским стали предметом его первого импичмента в качестве президента Палатой представителей Конгресса США в 2019 году. Его обвинили в том, что он давил на Зеленского, чтобы тот помог оклеветать Джо Байдена в обмен на помощь. В 2020 году Сенат оправдал Трампа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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