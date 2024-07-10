ПОЛИТИКА
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Премьер Индии Путину: убийство детей — это боль
Премьер-министр Индии на встрече с президентом РФ в Москве заявил, что убийство невинных детей — это боль. Такое замечание от Моди прозвучало спустя сутки после ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Украина утверждает, что обнаружила там фрагменты российской крылатой ракеты Х-101. Российская сторона считает, что разрушения в больнице — это результат работы украинской ПВО. #trtнарусском #путин #моди #индия #россия
Премьер Индии Путину: убийство детей — это боль / Others
10 июля 2024 г.
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