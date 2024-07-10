Новый премьер Великобритании Кейр Стармер заявил, что намерен свернуть программу по депортации соискателей убежища в Руанду. Новые власти намерены закрыть проект, который считался ключевым в программе его предшественника Риши Сунака. По нему Британия уже выделила Руанде более $300 млн.

Однако правительство Руанды намекнуло, что не будет возвращать эту сумму. Представитель властей африканской страны заявил 9 июля, что в соглашении его страны с Великобританией не было «пункта о возмещении».

«Там никогда не говорилось, что деньги будут возвращены», — заявил представитель правительства Ален Мукуралинда. — «У нас было соглашение. Обе стороны подписали его, оно стало международным соглашением, мы начали его выполнять, а потом вы хотите выйти… Удачи».

Выступая на своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра 5 июля, Стармер заявил, что он «не готов продолжать» спорную сделку по отправке лиц, ищущих убежища, в Руанду. Премьер назвал этот план «трюком», а также подчеркнул, что законопроект не помог бы справиться с наплывом нелегальных мигрантов.

Спорный проект был впервые представлен в апреле 2022 года тогдашним консервативным правительством при премьер-министре Борисе Джонсоне, но столкнулся с рядом политических и юридических проблем. Законодатели и активисты стремились сорвать принятие закона по соображениям прав человека.

После того как законопроект был принят в апреле этого года, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что план был введен «для того, чтобы удержать уязвимых мигрантов от опасных переправ и разрушить бизнес-модель преступных группировок, которые их эксплуатируют».

План осудил Европейский суд по правам человека, а также Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который заявил, что соглашение направлено на то, чтобы «переложить ответственность за защиту беженцев, подорвать международное сотрудничество и создать тревожный глобальный прецедент».