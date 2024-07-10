Разведка США пришла к выводу, что Москва снова отдает предпочтение республиканцу Дональду Трампу и хотела бы его победы, пишет агентство Reuters.

В Управлении директора национальной разведки (ODNI) сообщили, что Россия отдает предпочтение Трампу, заявив, что разведывательное сообщество США не изменило своих оценок по сравнению с предыдущими выборами. Эти оценки показали, что Москва пыталась с помощью кампаний влияния помочь Трампу победить в 2016 году. Тогда его главной соперницей была демократ Хиллари Клинтон. Кроме того, отмечает разведка, РФ поддерживала Трампа на выборах 2020 года против президента Джо Байдена.

«Мы не наблюдали изменения предпочтений России в отношении президентской гонки по сравнению с прошлыми выборами, учитывая роль, которую США играют в отношении Украины и более широкой политики в отношении России», — сказал представитель ODNI.

Кампания Трампа в ответ на отчет разведки сообщила, что президент Джо Байден ведет слабую политику в отношении России, о чем свидетельствует вторжение России в Украину.

«Когда президент Трамп находился в Овальном кабинете, Россия и все противники Америки были сдержаны, потому что они боялись реакции Соединенных Штатов», — заявила Каролин Ливитт, пресс-секретарь кампании Трампа.

Трамп часто критиковал масштабы военной поддержки США Украине — около $60 млрд — и называл президента Украины Владимира Зеленского «величайшим торгашом всех времен».

Два советника Трампа по национальной безопасности представили план прекращения военной помощи США Украине, если Киев не начнет в ближайшее время переговоры с Россией о прекращении конфликта.

Что касается политики в отношении НАТО Трамп предположительно заявил, что готов «поощрить» Россию делать «все, что она захочет» с любым членом альянса, который не тратит достаточно средств на оборону, и что США не будут их защищать. Устав НАТО обязывает членов защищать членов, подвергшихся нападению, однако Трамп, похоже, хочет переделать этот пункт.