Прокуратура Парижа 9 июля начала расследование против Марин Ле Пен. Политика подозревают в растрате, подделке документов и мошенничестве во время неудачной президентской кампании.

По данным следствия, речь идет о кампании 2022 года, во время неудачной попытки Ле Пен баллотироваться на пост президента в гонке с Эммануэлем Макроном. Прокуратура Парижа отметила, что уже начала изучать обвинения в отношении финансирования кампании Ле Пен, включая обвинение в том, что кандидат взяла кредит на избирательную кампанию. Это нарушает законодательство Франции о выборах.

Ле Пен и ее партия ранее отрицали какие-либо нарушения в связи с финансированием кампании.

Предварительное расследование было начато после того, как национальная комиссия по проверке финансирования кампании в прошлом году уведомила прокуратуру о нарушениях.

Выборы 2022 года были второй попыткой Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции. В декабре того же года года комиссия обнаружила незаконные расходы предвыборного штаба Ле Пен, связанные с размещением и снятием агитационных материалов на 12 автобусах. Ле Пен подала апелляцию, но затем отказалась от дела.

Французские политики продолжают размышлять о том, как сформировать правительство. Победителем выборов стал альянс левого толка, «Новый народный фронт» (NFP). Блок все еще обсуждает, кого выдвинуть в качестве потенциального премьер-министра и возможна ли более широкая коалиция. Партия Ле Пен проиграла на выборах, заняв лишь третье место, хотя в первом туре она и лидировала с большим отрывом.

Но хотя левые были немного впереди центристской группировки Макрона и ультраправых Ле Пен, им все еще не хватает около 100 мест до абсолютного большинства. Парламент теперь разделен между тремя уравновешенными политическими силами: левыми, центристами и ультраправыми.