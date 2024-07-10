Россия не располагает боеприпасами и войсками для начала крупного наступления в Украине. Об этом во вторник заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Беседуя с журналистами в преддверии открытия ежегодного саммита НАТО, чиновник также заявил, что недавние поджоги, покушения и диверсии в Европе являются частью тайной кампании по подрыву общественной поддержки Украины.

По его словам, на поле боя РФ несет «очень большие» потери, поскольку преподносит небольшие территориальные завоевания как крупные успехи. Он добавил, что Россия не имеет достаточных войск и боеприпасов для проведения широкомасштабных наступлений.

«Им приходится отдавать приказы недоукомплектованным, неопытным подразделениям выдвигаться в районы для достижения нереальных целей», — сказал чиновник агентству Reuters, говоря на условиях анонимности.

«Мы считаем, что для проведения реальных наступательных операций России придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран, помимо тех, что она уже получает из Ирана и Северной Кореи, — продолжил представитель НАТО. — А Владимиру Путину придется отдать приказ о новой масштабной мобилизации».

Иран, Северная Корея и Россия отрицают, что поставки вооружений имели место.

«Оборона Украины стала значительно сильнее», — сказал чиновник, добавив, что Киев также понес значительные потери в живой силе.

По его оценке, Россия сможет поддерживать военную экономику еще три-четыре года.

Он добавил, что «пройдет еще некоторое время» прежде чем Украина соберет боеприпасы и личный состав, необходимые для проведения новых крупномасштабных наступательных операций.

«Они справляются лучше с каждым днем», — добавил он.

Представитель НАТО также рассказал, что за последние месяцы значительно расширился обмен разведданными между членами альянса, «чтобы была общая картина происходящего».

По словам чиновника, Путин «считает, что время на его стороне» и готов нести «поистине ошеломляющие военные потери». Россия, согласно собеседнику Reuters, набирает около 30 тыс. военнослужащих в месяц, чтобы выдерживать текущую интенсивность потерь на войне.