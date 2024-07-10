Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на «неприемлемое» вмешательство в выборы во Франции во время телефонного разговора.

Издание Axios сообщает, что Макрон был возмущен неоднократными публичными похвалами в адрес ультраправого политика Марин Ле Пен со стороны министра по делам диаспоры Израиля Амихая Чикли.

Чикли, который также отвечает за борьбу с антисемитизмом в Европе и других странах диаспоры, неоднократно хвалил Ле Пен и ее партию «Национальное объединение» (НО), несмотря на ее антисемитиское наследие.

В начале этого месяца Чикли в интервью сказал, что Ле Пен «отлично подойдет Израилю», а также сфотографировался с лидером ультраправых. Чикли утверждал, что Нетаньяху «того же мнения» о Ле Пен.

Во время их телефонного разговора на прошлой неделе Макрон заявил Нетаньяху, что «это неприемлемо», имея в виду комментарии министра. Об этом изданию Axios сообщили два источника, знакомые с телефонным разговором.

Напряженный альянс между левыми и центристскими партиями Франции помешал ультраправой партии Марин Ле Пен одержать победу на парламентских выборах в воскресенье.

Нетаньяху, как сообщается, заверил Макрона, что поручил своим министрам не комментировать парламентские выборы во Франции, однако Чикли продолжил высказываться в поддержку «Национального объединения».

Ле Пен и ее партия занимают твердую произраильскую позицию во внешней политике, а в последние годы их обвиняют в исламофобии.

Бывшего лидера партии и отца Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пена неоднократно обвиняли в антисемитизме, а нацистские газовые камеры он называл «деталью истории».