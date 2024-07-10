Палестинский врач плачет над телом погибшего сына

Четверо детей погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Накануне израильская артиллерия обстреляла также Эль-Бурейдж. На этих кадрах врач из Газы оплакивает одного из своих погибших сыновей. Интенсивные бомбардировки израильской армией сектора Газа продолжаются уже более девяти месяцев. Атаки привели к значительным человеческим жертвам и масштабным разрушениям. #trtнарусском #палестина #секторгаза