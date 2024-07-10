ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинский врач плачет над телом погибшего сына
Четверо детей погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Накануне израильская артиллерия обстреляла также Эль-Бурейдж. На этих кадрах врач из Газы оплакивает одного из своих погибших сыновей. Интенсивные бомбардировки израильской армией сектора Газа продолжаются уже более девяти месяцев. Атаки привели к значительным человеческим жертвам и масштабным разрушениям. #trtнарусском #палестина #секторгаза
Палестинский врач плачет над телом погибшего сына / Others
10 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us