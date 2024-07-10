Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате атаки погиб один мирный житель и семеро получили ранения.

«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Среди семи раненых — шесть мужчин и одна женщина. Все они получили осколочные ранения. Четверых пострадавших доставили в больницы Белгорода, трое самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ.

Губернатор также сообщил о значительных разрушениях в городе: повреждены три многоквартирных дома; 20 автомобилей, один из которых загорелся; разрушены пять коммерческих объектов и одно промышленное предприятие; пострадали два социальных объекта.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается», — добавил Гладков.

С начала российского вторжения в Украину Шебекинский городской округ, граничащий с Харьковской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам ракет и беспилотников. Этот инцидент — очередное свидетельство продолжающейся напряженности в приграничных районах.