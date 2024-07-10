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Кремль: на буферную зону нужно время
Пресс-секретарь Кремля заявил, что создание «санитарной зоны» в Харьковской области Украины требует времени
Кремль: на буферную зону нужно время
Фото: Reuters / Others
10 июля 2024 г.

Российские военные все еще работают над созданием «санитарной зоны» в Харьковской области Украины — на это потребуется еще какое-то время. Об этом заявили в Кремле.

«Конечно, реализация этой задачи требует времени, нужно время. Работа в этом направлении ведется», - сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется России, чтобы гарантировать безопасность Белгорода.

Позже в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и еще семь получили ранения в результате украинского обстрела приграничного российского города Шебекино.

По словам Гладкова, в результате инцидента были повреждены три многоэтажных жилых дома, несколько коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей.

Шебекино и другие районы Белгородской области подвергаются частым обстрелам украинских снарядов и беспилотников в ходе войны, которая длится уже третий год.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создает буферную зону для защиты своих приграничных регионов, особенно Белгорода, который прилегает к Харькову, от украинских атак.

Ранее на этой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой ссылалась на неназванных американских чиновников, знакомых с ходом войны. Собеседники издания считают маловероятным, что Россия теперь сможет получить какие-либо значительные территориальные приобретения, так как оборона Украины хорошо укреплена западным оружием. Однако и напротив, Украина не может рассчитывать на деоккупацию потерянных территорий.

При этом чиновники отметили, что даже при заморозке конфликта по текущей линии фронта Украину можно считать победителем, так как сохранены независимость страны и перспективы интеграции в ЕС и НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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