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Жители Боснии и Герцеговины вспоминают жертв геноцида в Сребренице
В Боснии и Герцеговине проходит трехдневный «Марш мира», посвященный 29-й годовщине геноцида в Сребренице. В нем принимают участие около 5 тыс. человек, которые за эти дни преодолеют 227 км. Марш завершится завтра на кладбище в Потокари, где пройдут поминальная молитва и церемония захоронения 30 недавно опознанных жертв. В 1995 году в результате резни, устроенной сербскими военными недалеко от Сребреницы, были убиты больше 8 тыс. боснийских мусульман. #trtнарусском #босния #геноцид #сребреница #новости #трт #новостимира
Жители Боснии и Герцеговины вспоминают жертв геноцида в Сребренице / Others
10 июля 2024 г.
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