В Вашингтоне 9 июля начался трехдневный саммит НАТО. Хозяином встречи стал президент США Джо Байден. Однако европейцы заинтересованы во встречах не только с действующим главой Белого дома, но и со следующим потенциальным президентом — Дональдом Трампом.

Как выяснила Financial Times (FT), европейские делегации на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне на этой неделе проводят встречи с внешнеполитическими соратниками Дональда Трампа. По данным издания, внутри альянса растет беспокойство по поводу перспектив переизбрания Байдена из-за его проблем на дебатах. Все больше европейцев склоняются к тому, что на выборах победит Трамп.

Байден отстает в опросах и находится под сильным давлением, чтобы отказаться от участия в предвыборной гонке. Сомнения усугубились после провальных дебатов 28 июня, на которых действующий президент мямлил, медлил с ответами и приводил ложные факты. Выступление Байдена породило глубокую обеспокоенность — как среди демократов, так и среди союзников по НАТО — по поводу его возраста и пригодности для должности.

Высокопоставленные чиновники из нескольких европейских стран, особенно из Восточной Европы и Скандинавии, на этой неделе провели встречи с такими фигурами, связанными с Трампом, как Кит Келлогг, бывший глава аппарата Совета национальной безопасности, и бывший госсекретарь Майк Помпео, пишет FT.

Трамп, откровенный критик НАТО, напугал многие европейские столицы своими обещаниями урезать американскую поддержку альянса, если республиканец вернет себе Белый дом в ноябре. Он также поднял вопрос о возможности приостановки военной помощи Украине, если Киев откажется от мирных переговоров с Москвой.

9 июля Трамп потребовал, чтобы европейские страны передали около $100 млрд Украине, чтобы «уравнять» поддержку США Киеву.

«Теперь у нас похожая проблема. США платят большую часть денег, чтобы помочь Украине бороться с Россией. Европа должна по крайней мере УРАВНЯТЬ! Они должны для этого более $100 млрд. Кривой Джо даже никогда не просил их об этом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, имея в виду президента Джо Байдена.

При этом республиканец явно плохо осведомлен о военной поддержке Украины. По данным Кильского института мировой экономики, европейские страны вместе выделили Украине не менее $105 млрд с 2022 года — это больше, чем ассигнования США в размере $77 млрд.