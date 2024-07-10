Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изучает возможность остановки в Европе во время своей поездки в Вашингтон в конце этого месяца на фоне опасений по поводу ордера на арест.

В среду издание Kan News сообщило, что самолет премьер-министра, возможно, не сможет вылететь напрямую в США из-за недостаточной готовности.

Офис Нетаньяху оценивает целесообразность такой остановки в Европе, учитывая, что Международный уголовный суд (МУС) запрашивает ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

Галанту и Нетаньяху предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая спровоцированный голод в Газе, умышленное убийство, преднамеренные нападения на гражданское население и истребление, а также другие обвинения.

Ордера пока не выданы. Обвинение МУС подало заявление, которое в настоящее время рассматривается судьями МУС в палате предварительного производства.

Прокурор также добивается ареста лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, главнокомандующего военным крылом организации Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, более известного как Мохаммед Дейф, и политического лидера Исмаила Хании.

Юрисдикция МУС распространяется на граждан 124 государств-членов и преступления, совершенные на их территории. Он также обладает юрисдикцией в отношении дел, переданных ему резолюцией Совета Безопасности ООН.

Израиль не является членом МУС. Однако Государство Палестина получило членство в 2015 году. Поэтому суд может проводить расследования в отношении израильских граждан за преступления, совершенные на территории оккупированной Палестины, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.

Хотя США не являются членом суда, Великобритания, Франция и некоторые западные союзники Израиля являются членами МУС.

Если палата предварительного производства утвердит ордер на арест, государства, подписавшие Римский статут, будут обязаны арестовать обвиняемых.

Поскольку ордер на арест еще не утвержден, законность поездок Нетаньяху в страны-участницы и обратно остается неясной.

Исторически сложилось так, что судьи предварительного производства МУС утверждали ходатайства прокурора почти во всех предыдущих случаях выдачи ордеров на арест.

Ограничения на поездки — реальность, с которой столкнулся президент России Владимир Путин после того, как в марте прошлого года МУС предъявил ему и еще одному высокопоставленному чиновнику обвинения в их роли в войне против Украины.

В декабре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предположил, что Путину может грозить арест, если он посетит саммит G20 в Рио в конце этого года.

Государства-члены и раньше пренебрегали этим обязательством: ЮАР и Иордания не арестовали бывшего президента Судана Омара Хасана аль-Башира во время визитов в свои страны, что вызвало критику со стороны правозащитных групп и самого МУС.

В понедельник газета The Guardian сообщила, что новое лейбористское правительство, как ожидается, откажется от попытки Великобритании отложить решение МУС по ордеру на арест Нетаньяху.