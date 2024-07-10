В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил пятерых уроженцев Таджикистана к длительным срокам заключения. Их признали виновными в создании и участии в террористическом сообществе, придерживающемся идеологии движения «Талибан», и подготовке к взрыву в метро, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сангинмурод Мусофиров и россиянин Абубакр Сангчаров, также уроженец Таджикистана, получили наибольшие сроки — 24 года и 25 лет соответственно. Их признали организаторами сообщества. Трое других фигурантов — Анваршох Авезов, Нурали Дустов и Шахромджон Мусофиров — получили сроки от 16 до 18 лет со штрафом 350 тыс. рублей (около $4 тыс.). Первые пять лет лишения свободы все члены сообщества будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Осужденные не признали свою вину.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года члены «уральской ячейки талибов» готовили теракты, в частности — теракт в метро Екатеринбурга. В квартире, где проводились их конспиративные встречи, были обнаружены «компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства».

Подозреваемых задержали в сентябре 2021 года, их уголовное дело поступило в военный суд в феврале 2023 года. По данным источника «Коммерсанта», подсудимые заявили, что проживали вместе в квартире на улице Свердлова, но не планировали устраивать теракт и не состояли в террористическом сообществе.

«Подсудимые Мусофиров, Авезов и Дустов заявили, что запрещенные к гражданскому обороту предметы и следы от них на руках и одежде им подброшены сотрудниками ФСБ»,— говорится в материалах суда.

Подсудимые также заявили, что к ним применили насилие, из-за чего они вынуждены были оговорить себя.

В начале июля на пресс-конференции в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин назвал движение «Талибан» союзником РФ по борьбе с терроризмом.

«Мы должны исходить из того, что «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и того государства, которым эта власть руководит», — заявил Путин.