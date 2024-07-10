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Киевский хирург проводил операцию 5-месячному ребенку во время удара по «Охматдет»
Киевский хирург, который проводил операцию 5-месячному ребенку во время ракетного удара по детской больнице «Охматдет», рассказал подробности того дня. В результате обстрела клиники погибли два человека, более 30 получили ранения. Москва не взяла на себя ответственность за ракетную атаку по «Охматдет» и настаивает на том, что удар был нанесен украинской ракетой ПВО. В Киеве заявили, что на месте трагедии найдены обломки российской крылатой ракеты Х-101. #trtнарусском #больница #украина #россия #обмен #война #войнавукраине #нетвойне #новости #трт #охматдет
Киевский хирург проводил операцию 5-месячному ребенку во время удара по «Охматдет» / Others
10 июля 2024 г.
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