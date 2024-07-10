Норвегия до конца года бесплатно передаст Украине шесть истребителей F-16, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

«Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение. Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать передачу в 2024 году», — сказал он.

Стёре посещал Украину в августе 2023 года, когда анонсировал поставки F-16 из Норвегии, но тогда не назвал ни количество, ни сроки.

Другие страны НАТО, такие как Дания, Нидерланды и Бельгия пообещали Киеву намного больше истребителей, чем намерена передать Норвегия. Дания поставит 19 единиц, Нидерланды пообещали 24, а Бельгия – 30. Норвегия отказалась от использования F-16 еще в 2021 году, когда армия начала вводить новые истребители F-35.

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, которые вскоре отправятся в Украину. В июне стало известно, что Украина получит F-16 уже летом этого года.

Киев рассчитывает получить свыше ста истребителей. По оценке представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, именно столько боевых машин требуется, чтобы полностью заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе.