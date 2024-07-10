Начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что Польша должна готовить свою армию к полномасштабному конфликту, сообщает Reuters.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Варшава увеличила оборонные расходы до более чем 4% от своего ВВП.

«Сегодня нам нужно готовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа», – заявил Кукула на пресс-конференции.

Кукула отметил, что высокий интерес к службе в армии ставит перед ним дилемму: стоит ли набирать больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, за счет сокращения закупок военной техники. По его словам, ожидается, что интерес к службе начнет снижаться с 2027 года.

На том же мероприятии заместитель министра обороны Павел Бейда заявил, что с августа количество военнослужащих, охраняющих восточную границу Польши, увеличится до 8 тыс. с нынешних 6 тыс., с дополнительной поддержкой 9 тыс. человек, которые могут быть мобилизованы в течение 48 часов.

США недавно объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 млрд долларов в рамках программы модернизации, включающей закупку американского оборонного оборудования.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

В январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.