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Польша готовится к полномасштабной войне
Польша увеличила расходы на оборону и готовит свою армию к полномасштабному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула
Польша готовится к полномасштабной войне
Фото: Reuters / Reuters
10 июля 2024 г.

Начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что Польша должна готовить свою армию к полномасштабному конфликту, сообщает Reuters.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Варшава увеличила оборонные расходы до более чем 4% от своего ВВП.

«Сегодня нам нужно готовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа», – заявил Кукула на пресс-конференции.

Кукула отметил, что высокий интерес к службе в армии ставит перед ним дилемму: стоит ли набирать больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, за счет сокращения закупок военной техники. По его словам, ожидается, что интерес к службе начнет снижаться с 2027 года.

На том же мероприятии заместитель министра обороны Павел Бейда заявил, что с августа количество военнослужащих, охраняющих восточную границу Польши, увеличится до 8 тыс. с нынешних 6 тыс., с дополнительной поддержкой 9 тыс. человек, которые могут быть мобилизованы в течение 48 часов.

США недавно объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 млрд долларов в рамках программы модернизации, включающей закупку американского оборонного оборудования.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

В январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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