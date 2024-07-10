Суд в Ахангаране признал воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер» гражданина Узбекистана виновным в наемничестве и приговорил его к 2,5 годам исправительных работ с удержанием 20% месячной зарплаты в доход государства. Приговор был вынесен в мае текущего года, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

По материалам уголовного дела, 26-летний узбекистанец отправился работать в Россию в конце 2019 года. Вскоре он был привлечен к уголовной ответственности за торговлю наркотиками в Москве и в сентябре 2021 года российский суд приговорил его к семи годам колонии.

Однако спустя чуть более года узбекистанца завербовала ЧВК «Вагнер», и он оказался в Украине, где принимал активное участие в боевых действиях. Верховный суд Узбекистана не уточняет, где именно дислоцировалось его подразделение, но известно, что за шесть месяцев участия в СВО он заработал $10800 и был награжден медалью «За отвагу». Также его освободили от оставшейся части наказания.

В августе прошлого года узбекистанец вернулся на родину, где позже был задержан и обвинен в наемничестве.

По статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана предусмотрено тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет, но ахангаранский суд назначил более мягкое наказание. Не уточняется, какие смягчающие обстоятельства учла инстанция при вынесении приговора.