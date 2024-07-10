Израильская армия нанесла удар по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года «о разъединении».

«Некоторое время назад танки и артиллерия израильской армии нанесли удары по военной инфраструктуре, использовавшейся сирийской армией, которая нарушала Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией (1974 г.) в буферной зоне», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Армия Израиля возлагает на сирийских военных ответственность за все действия, происходящие на ее территории, и не допустит никаких попыток нарушения суверенитета Израиля», - добавили в пресс-службе.

Оккупированные Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.

В 2019 году бывший президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Это произошло в рамках визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Против таких односторонних действий высказались не только Сирия, но и другие страны исламского мира, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.