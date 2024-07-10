Как выборы в США повлияют на мировую политику?

Выборы в США, которые состоятся в ноябре, могут изменить мировую политику и даже ход истории. Джо Байден и Дональд Трамп, которые поборются за кресло президента США, имеют диаметрально разные политические курсы. После победы каждый из них вполне может изменить будущее как своей страны, так и всей мировой политики. Подробнее об этом в нашем видео. #trtнарусском #сша #вашингтон #выборы #байден #трамп #выборы2024 #выборыСША Ключевые слова: США, Вашингтон, выборы президента США, Джо Байден, президент США, Дональд Трамп, экс-президент США, бывший президент США, суд, выборы 2024, выборы в США